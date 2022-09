Le Maroc va se retirer de la Coupe du Monde… selon la presse algérienne

Les Lions de l’Atlas ne prendront pas part au Mondial 2022 au Qatar, c’est ce qu’espère un certain pays voisin en tout cas.

Plusieurs médias algériens et internautes du pays parlent d’un scénario digne des fictions hollywoodiennes. D’après le site Awras et certaines pages sur Facebook, le Maroc aurait indiqué à la FIFA son intention de se retirer de la compétition à cause d’un « complot » du Qatar et de l’Algérie.

L’on peut lire sur certaines publications : « Le Qatar a envoyé une invitation officielle au Polisario, afin de prendre part à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022. Le Maroc menace de se retirer de la compétition, du fait qu’il considère cette invitation comme une reconnaissance de la légitimité du Polisario ».

Cela va encore plus loin, dans la mesure où l’on indique que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) campe sur sa position et tient à se retirer du Mondial. Les médias voisins dans leur délire positionnent l’Algérie en tant que « victime » dans cette histoire, indiquant que le Maroc cherche simplement à blâmer nos voisins, peu importe les raisons.

A.O.