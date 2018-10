Le Maroc s’impose de justesse face aux Comores (VIDEO)

Rappelons que le Cameroun a battu le Malawi sur le score de 1-0 vendredi. Le Cameroun compte 7 points et le Maroc 6 points. Le Malawi compte 3 points et les Comores 1 point. La victoire était impérative pour les Lions de l’Atlas.

On peut parler de miracle. Les Lions de l’Atlas se sont imposés 1-0 à la dernière seconde, grâce à un penalty transformé par Fayçal Fajr. Hervé Renard a eu très chaud et le Maroc prend les 3 points avant la deuxième rencontre contre les Comores mercredi prochain.