Le Maroc perd des places au classement FIFA

La FIFA a publié ce jeudi 7 février son classement du mois de février. La sélection nationale de football a perdu trois places et occupe désormais la 43ème position.

Qualifiés pour la CAN 2019, les Lions de l’Atlas pointent à la 43e place au classement mondial de la FIFA et à la 3e position sur le plan africain avec 1440 points derrière le Sénégal, 24e (1505) et la Tunisie, 28e (1493 ). Le Maroc est suivi dans ce classement par le Nigeria 46e (1427) et la RD Congo 51e (1420). L’Algérie est 69e.

Pour sa part, la Belgique a conservé sa place en tête du classement. La France et le Brésil complètent le podium.

Mais ce que l’on retiendra le plus, c’est que grâce sa victoire en Coupe d’Asie, le Qatar se hisse à la 55e place du classement FIFA, il gagne donc 38 places!

Rappelons que les hommes d’Hervé Renard affronteront en mars prochain le Malawi pour le compte de l’ultime journée de la phase de poules de la CAN 2019.

A.K.A.