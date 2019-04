Le Maroc parmi les favoris de la CAN 2019, selon El Hadji Diouf

La légende du Sénégal, El Hadji Diouf, a désigné ses favoris pour remporter le titre de la CAN 2019 dans une interview accordée à Goal.

“Je placerais le Sénégal au sommet, car c’est mon pays et j’espère qu’il remportera le titre, mais il y a beaucoup d’autres bonnes équipes. L’Egypte sera au premier plan avec le Maroc et le Nigeria”, a déclaré Diouf à Goal.com.

Et d’ajouter: “L’Égypte est le candidat le plus fort pour moi car ils vont jouer à domicile avec beaucoup de supporters et ils ont de très bons joueurs dirigés par Mohamed Salah. C’est un joueur très décisif “.

L’ancienne star de Liverpool entre 2002 et 2004 a ensuite évoqué la relation de Sadio Mane et Mohamed Salah.

«Je ne pense pas qu’il y ait de jalousie ou de problèmes entre Mane et Salah. Ils sont heureux de jouer ensemble et la compétition est normale. Ils veulent gagner le ballon d’or et être le meilleur joueur d’Afrique. C’est la vie et nous ne devrions pas être sensibles à ces choses. Je les connais personnellement et je comprends leur désir d’atteindre leur meilleur niveau”, a-t-il conclu.

A.K.A.