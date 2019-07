Le Maroc gagne des places au classement FIFA

La FIFA a publié ce jeudi 25 juillet son classement du mois. La sélection nationale a gagné 6 places et occupe désormais la 41ème position.

Éliminés dès les huitièmes de finale de la CAN 2019, les Lions de l’Atlas pointent à la 41e place au classement mondial de la FIFA et à la 5e position sur le plan africain avec 1461 points, derrière le Sénégal 20e (1550), la Tunisie 29e (1496), le Nigeria 33e (1481) et l’Algérie 40e (1463) qui progresse de 28 places après son sacre africain.

Le Maroc est suivi dans ce classement par la Bosnie 42e et la République tchèque 43e. Pour sa part, la Belgique a conservé sa place en tête du classement. Le Brésil et la France complètent le podium.

Rappelons que la sélection nationale n’a toujours pas d’entraîneur. Hervé Renard avait annoncé samedi 20 juillet sur sa page officielle qu’il quitte les Lions de l’Atlas. Le coach français avait écrit un long message pour faire son annonce et remercier par la même occasion les supporters qui l’ont soutenu durant ces années.

“Le Maroc restera toujours pour moi un pays avec lequel j’ai vécu d’incroyables émotions et avec lequel je serai resté lié le plus longtemps en continue à ce jour. Près de 3 ans et demi, 41 mois pour être précis, d’intenses moments partagés avec des joueurs que j’aime sincèrement, un staff dévoué et tous les fans marocains pendant cette belle période commune”, avait-il affirmé.

A.K.A.