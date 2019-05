Le Maroc est capable de remporter la CAN, selon Hervé Renard

Tous les mordus du ballon rond au Maroc rêvent de voir les Lions de l’Atlas soulever le deuxième trophée africain de leur histoire après celui de 1976. Après avoir mené la Zambie et la Côte d’Ivoire au sacre, Hervé Renard arrivera-t-il à réaliser cet exploit avec la sélection nationale lors de la prochaine CAN ?

En tout cas, le Sorcier blanc s’est dit optimiste et déterminé à écrire l’histoire avec le Maroc. Le sélectionneur national pense qu’il est possible pour les Lions de l’Atlas de remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte.

Le technicien français avait déjà conduit la Zambie et la Côte d’Ivoire à remporter le trophée respectivement en 2012 et 2015, devenant ainsi le premier entraîneur à remporter deux Coupes d’Afrique avec deux équipes différentes.

Les Lions de l’Atlas ont été versés dans le groupe C avec la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Namibie. Admettant que sa bande est dans une poule difficile, Renard se montre optimiste et fait savoir qu’il peut surmonter l’obstacle.

“Je ne sais pas…. Tout est possible dans le football, mais nous devons d’abord nous concentrer sur notre match d’ouverture qui est le plus important, puis pas à pas”, déclare le Français dans une interview livrée au site de la CAF. Et d’ajouter: “Nous avons un groupe difficile et il sera très important de venir en Égypte avec une ambition de respecter tous nos adversaires. Nous devons venir ici très concentrés. Nous devons être prêts dès le premier match pour obtenir un bon résultat, ce qui nous donnera un peu de confiance pour l’avenir. “

Notons que le Maroc n’a pas réussi à dépasser la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA en 2018 en Russie. Renard pense que cette expérience l’aidera lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

“Cette expérience sera très importante car nous avons très bien joué au Mondial. Bien que nous n’ayons pas obtenu le résultat escompté, tous les Marocains étaient fiers de leur équipe. Maintenant, nous devons les rendre à nouveau très heureux en Égypte”, a-t-il poursuivi. “Nous avons de l’ambition et devons battre tout le monde. Nous avons une très bonne équipe”.

Le Maroc fera son entrée en lice contre la Namibie le 23 juin, avant de défier la Côte d’Ivoire cinq jours plus tard et croiser le fer avec l’Afrique du Sud le 1er juillet. Ce qui est certain, c’est que tout le peuple marocain sera derrière Hervé Renard et les Lions de l’Atlas, en quête du deuxième trophée de leur histoire.

Kabiro Bhyer