Le Maroc capable d’être « la révélation du Mondial », selon la presse espagnole

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc, qui a annoncé la liste définitive de joueurs qui représenteront le pays à la prochaine Coupe du Monde, aura toutes les chances de créer la surprise et d’être la révélation de ce rendez-vous footballistique mondial, soulignent, vendredi, des médias spécialisés espagnols.

« L’équipe de Hoalid Regragui a une belle occasion de faire parler d’elle et de se présenter comme la révélation de la Coupe du monde 2022 », écrit le site sportif « mdfutbol.com », ajoutant que la liste dévoilée jeudi par le sélectionneur national comprend des joueurs de haut niveau évoluant dans les meilleurs championnats européens.

Le portier titulaire du Maroc, Yassine Bounou est « doté de grands réflexes et d’une grande agilité, avec un bon jeu aérien et un jeu de jambes notable », souligne la publication.

« La liste des défenseurs comporte des noms de classe mondiale comme Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui du Bayern Munich. Ces deux-là auront pour mission d’occuper les flancs de la défense marocaine et seront très probablement très actifs en attaque », rapporte « mdfutbol.com ».

Les joueurs convoqués offrent un grand choix à Regragui afin de renforcer le milieu et diversifier ses plans d’attaque avec le jeune Ounahi, le vétéran Amrabat, Hakim Ziyech et le retour de Hamedallah, commente le portail espagnol.

« Le Maroc doit réaliser une excellente phase de groupe s’il veut passer au second tour, car il a de grandes équipes à battre, mais s’il parvient à exploiter ses meilleures armes, il est un candidat sérieux pour être la surprise de la Coupe du monde 2022 », soutient la publication.

« Le sélectionneur marocain Hoalid Regragui a convoqué 26 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar, dont le gardien de but Yassine Bounou, l’ailier Abdessamad Ezzalzouli et les attaquants En-Nessyri et Ziyech, alors que les « Lions de l’Atlas » tentent de créer la surprise lors de la compétition mondiale », indique, pour sa part, l’agence de presse « Europa Press ».

« Les performances du Maroc à la Coupe du monde, placé dans un groupe F difficile avec la Belgique, le Canada et la Croatie, dépendront en grande partie de la prestation du latéral du PSG Achraf Hakimi, de l’ailier Noussair Mazraoui (Bayern Munich), du milieu Sofyan Amrabat (Fiorentina) et de l’attaquant de Chelsea Hakim Ziyech », estime l’agence de presse.

S.L.