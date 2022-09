Le Maroc candidat à l’organisation du Mondial 2030 ?

La Coupe du monde sera organisée prochainement au Qatar. Mais il se pourrait bien que l’événement atterrisse en Afrique en 2030. Le Maroc aurait présenté à nouveau sa candidature pour accueillir le Mondial d’ici 8 ans.

Le Royaume est bien convaincu de son potentiel à organiser cet événement sportif d’envergure mondiale. D’après les informations du site Daily Star, le Maroc aurait présenté une candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal au comité de la FIFA.

Le média indique que 3 autres candidatures sont les plus « solides » pour le moment, dont celle du Maroc. Les deux autres concernent une candidature à quatre entre l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le Chili, alors que l’autre est un accord tripartite entre l’Arabie Saoudite, l’Égypte et la Grèce. L’édition 2026 de l’événement sera tenue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La candidature du Maroc est pour le moment le scénario le plus plausible, du fait du climat du pays, sans parler de la culture footballistique au sein du Royaume, ainsi qu’en Espagne et au Portugal. Le Mondial devrait probablement se jouer en hiver 2030. De plus, la candidature marocaine dispose du support de plusieurs pays européens, notamment pour sa position géographique, mais aussi pour le climat politique stable qui y règne.

A.O.