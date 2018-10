Le Marathon de Casablanca est de retour

Le Marathon International de Casablanca revient pour sa 11ème édition, le 28 octobre 2018.

La tenue de cette édition est le fruit d’un partenariat institutionnel, de la commune de Casablanca avec un ensemble de partenaires, dont la Wilaya de la région de Casablanca-Settat, le Conseil de la Région de Casablanca-Settat , le Conseil Préfectoral de Casablanca”, La Féderation Royale Marocaine d’Athlétisme à travers La ligue d’Athlétisme de Casablanca et La société de développement local, Casablanca Events & Animation.

Ce partenariat traduit la ferme volonté d’impliquer les citoyens, la société civile, et les bénévoles dans la réussite de cet évènement et d’en faire une véritable fête du sport. La ville souhaite ainsi, de par les valeurs que prône le sport, promouvoir les notions de partage, de respect, de tolérance, et du mieux vivre ensemble.

Pour sa 11ème édition, le Marathon International de Casablanca propose une programmation riche avec un parcours 100% urbain et un choix de quatre distances ouvertes aux amateurs et aux professionnels.

1. Le Marathon (42,195 Km) : Un parcours permettant aux coureurs de redécouvrir la ville et ses sites touristiques emblématiques.

2. Le Semi-Marathon (21,1km) : Une course conçue aussi bien pour les coureurs débutants que pour les plus aguérris.

3. Les 10 km : Cette course, initiée en 2017, est reprogrammée cette année pour encourager les coureurs débutants et compétiteurs habitués aux petites distances.

4. Kids Run : Course réservée aux enfants de 9 à 14ans, sera programmée le samedi 27 octobre sur un parcours sécurisé.

Nouveauté 2018, le départ et l’arrivée des courses de cette édition se feront à proximité de l’emblématique complexe sportif Mohammed V au niveau de la rue Socrate. Le « Village » point de passage incontournable de l’ensemble des participants, prendra ses quartiers sur l’esplanade du complexe Mohammed V, à proximité de la ligne de départ.

Le digital sera omniprésent dans la communication autour de la 11ème édition du Marathon International de Casablanca. Tous les outils de communication digitale sont mis en œuvre pour faciliter l’accès à l’information et permettre le suivi de l’événement jour après jour. Le site web (www.casablanca-marathon.com) offre aux internautes une panoplie d’informations concernant le déroulement du Marathon, le nouveau parcours et les points de ravitaillement, avec une plateforme d’inscription et de paiement en ligne.

L’application mobile « Casa Marathon » est téléchargeable gratuitement sur smartphone ; elle est dédiée aux participants, bénévoles et supporters qui pourront disposer de toutes les informations utiles avec un programme de coaching pour mieux les préparer au jour J.

En 2018, la ville de Casablanca se prépare à accueillir cet événement fédérateur, invitant les casablancais à y prendre part pour célébrer et exprimer leur esprit citoyen dans une ambiance sportive à résonnance internationale !