Le légendaire Pelé n’est plus

Par LeSiteinfo avec MAP

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, n’est plus. L’ancien joueur brésilien est pleuré par l’ensemble du football mondial qu’il a révolutionné, tout comme il a révolutionné les mentalités sportives dans son pays et ailleurs.

Considéré comme le plus grand joueur de l’histoire du football, le « roi » est né dans la ville de Três Corações, dans l’Etat du Minas Gerais (sud-est), le 23 octobre 1940. Il est le fils de João Ramos do Nascimento (également ancien footballeur, connu sous le nom de Dondinho) et de Celeste Arantes do Nascimento.

À l’âge de quatre ans, Edson et sa famille déménagent à Bauru, à São Paulo. A cette époque, il était appelé Dico par sa famille et Edson par ses amis. Influencé par son père, Dico a toujours été un fan de football et a rapidement commencé à faire partie des équipes de garçons qui jouaient dans les rues de Bauru. Il aimait jouer dans les buts, inspiré par le gardien José Lino da Conceição Faustino, alias « Bilé », alors titulaire de l’équipe de son père, Vasco de São Lourenço (Minas Gerais).

Comme Edson ne pouvait pas prononcer correctement le nom de Bilé, lors des matchs, il criait quelque chose comme « Seguuura (fait gaffe), Pilééé ! ». C’est ainsi que ses amis commencèrent à l’appeler Pelé, bien qu’il n’aimait pas ça.

En plus des matchs de football, pendant son enfance, le garçon a aidé la famille comme il le pouvait. Le père a contracté une sérieuse blessure et n’a pas continué à jouer au football, ce qui a laissé la famille en difficulté. Pour contribuer au revenu familial, Pelé a travaillé comme cireur de chaussures à Bauru.

En 1956, Pelé est arrivé à Santos sur recommandation de l’attaquant Waldemar de Brito, qui, selon des informations sur le site officiel de Santos, a déclaré au club : « Ce garçon va être le meilleur footballeur du monde ! ». Un mois après son arrivée au club, le jeune a fait sa première apparition en équipe professionnelle. Le match était contre les Corinthians de Santo André, et Santos a gagné par 7 à 1. Pelé est entré dans la seconde moitié du match et a marqué le sixième but.

Pelé a commencé à être reconnu au niveau national à l’âge de 16 ans. En 1957, le garçon était déjà une vedette à Santos et était le meilleur buteur du Campeonato Paulista, où il est devenu le plus jeune à marquer 36 buts. Le roi du football a atteint l’apogée de sa carrière à Santos entre 1956 et 1974. Au cours de cette période, il a mené le club à remporter dix titres d’État et six championnats nationaux, en plus de deux Coupes Libertadores et deux Coupes du monde des clubs, en 1962 et 1963.

Toujours à Santos, en 1969, Pelé inscrit son millième but. L’exploit a été réalisé lors d’un match contre Vasco, à Maracanã, sur un penalty.

Pelé quitte Santos le 2 octobre 1974. Au stade Vila Belmiro, où l’équipe de Santos affrontait Ponte Preta. Ce jour-là, Pelé s’est agenouillé sur la pelouse, les bras ouverts et le ballon devant lui, pour dire au revoir au club, demandant pardon, puisqu’il sera transféré au New York Cosmos après des années d’insistance de l’équipe américaine. Pour Santos, Pelé a disputé 1116 matchs et inscrit 1091 buts .

Dix mois après la signature de Pelé à Santos, le jeune joueur a été convoqué pour la première fois par l’équipe nationale brésilienne pour participer à la Copa Roca (Superclássico das Américas). La compétition était un tournoi amical entre l’équipe nationale brésilienne et l’équipe nationale argentine.

Les deux matches ont eu lieu au Brésil. Le premier a marqué les débuts de Pelé avec la Selecao, au Maracanã. L’Argentine a gagné 2-1 et le but brésilien a été marqué par Pelé. Au match retour, à l’Estádio do Pacaembu, le Brésil s’est imposé 2-0, avec un but de Pelé et un autre de Mazzola. C’était le premier titre de Pelé pour l’équipe nationale brésilienne.

Pelé est, à ce jour, le plus jeune joueur à avoir remporté une Coupe du monde de football. A seulement 17 ans et 8 mois, Pelé a été champion du monde en 1958, en Suède. Le jeune a marqué six buts lors de sa première Coupe du monde et a été le meilleur buteur du Brésil. C’est lors de cette édition que Pelé a été appelé de roi du football, par la presse française.

Le premier but de Pelé en Coupe du monde était contre le Pays de Galles, en quart de finale de la Coupe du monde 1958. Cet exploit donne à Pelé le record du plus jeune joueur à avoir marqué un but en Coupe du monde.

En Coupe de Suède, les dirigeants brésiliens ont oublié d’envoyer la numérotation des joueurs à la FIFA, et l’entité a dû attribuer les numéros par elle-même. Pelé, alors remplaçant, a reçu le très emblématique numéro 10. À cause de Pelé, ce maillot est devenu le plus convoité par les joueurs les plus talentueux.

La Coupe du monde de 1958 en Suède a marqué le début de l’âge d’or de l’équipe nationale brésilienne. De 1958 à 1970, il y a eu trois titres en quatre Coupes du monde. En 1962, lors de la Coupe du monde au Chili, Pelé marque un but d’anthologie lors du premier match contre le Mexique, mais se blesse lors du deuxième match et est éliminé pour la suite du tournoi. Heureusement pour le Brésil, qui comptait également d’autres stars, telles que Nílton Santos, Didi , Zagallo, Vavá et Garrincha, il remporte le deuxième sacre.

En 1970, en pleine dictature militaire, la Coupe du Mexique a servi à apaiser le climat hostile dans son pays. Outre Pelé, l’équipe de 1970 comptait d’autres grands noms du football, tels que Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Clodoaldo, Tostão, Gérson et Félix. Beaucoup considèrent cette sélection comme la meilleure de tous les temps.

Pelé a marqué quatre buts en Coupe du Mexique, dont le premier en finale contre l’Italie. Le Brésil a gagné par 4 à 1 et a remporté sa troisième coupe du monde. Dans cette Coupe, le meilleur buteur était Jairzinho, avec sept buts.

Pelé est ainsi devenu le seul joueur de l’histoire à être trois fois champion du monde (1958, 1962 et 1970). Il a marqué 95 buts pour le Brésil et est toujours le meilleur buteur de l’histoire. Pelé a joué son dernier match pour l’équipe nationale brésilienne en juillet 1971, au Maracanã, lors d’un match amical contre la Yougoslavie.

Après 18 ans à Santos et l’équipe nationale brésilienne, Pelé a signé un contrat avec l’ équipe New York Cosmos. L’arrivée du joueur dans le pays nord-américain a été considérée comme une influence pour éveiller l’intérêt de la population pour le football.

Des années plus tard, dans une publication réalisée sur ses réseaux sociaux, Pelé raconte comment il a été convaincu d’accepter l’invitation du Cosmos. « L’entraîneur du Cosmos, Clive Toye m’a dit : ‘Vous pouvez aller en Espagne ou en Italie et gagner un titre, mais vous pouvez venir dans le Cosmos et gagner un pays’ ».

Les débuts aux États-Unis ont été compliqués pour Pelé, car l’équipe était encore un peu faible et le pays n’avait pas la tradition du football. En 1976, Beckenbauer (Allemagne) et Chinaglia (Italie), sont arrivés pour renforcer le Cosmos, aidant Pelé à être élu meilleur joueur (Most Valuable Player) du championnat. En 1977, Carlos Alberto Torres a également rejoint l’équipe. Ensemble, Pelé et Torres ont été champions de la Ligue nord-américaine de football (NASL).

Au Cosmos, entre matchs officiels et amicaux, Pelé a disputé 106 matchs et inscrit 64 buts . L’arrivée de Pelé dans l’équipe a également fait augmenter l’audience moyenne. Le nombre qui était de 3 578 personnes par match en 1974 est passé à 10 450 (1975), 18 227 (1976) et 34 142 (1977).

Le passage de Pelé aux Etats-Unis a eu l’effet recherché par ce pays. L’équipe nationale des États-Unis est revenue à la Coupe du monde en 1990, brisant une absence de 40 ans, et le pays a accueilli la Coupe du monde en 1994.

Pelé a quitté les pelouses en 1977 lors d’un match de Cosmos contre Santos, aux États-Unis. Le match a été suivi par des artistes, des politiciens et des personnalités du monde. Le roi a disputé la première mi-temps du match avec le maillot Cosmos et la seconde mi-temps avec le maillot Santos. Selon le Guinness Book (Livre des records), Pelé a marqué 1281 buts dans sa carrière, étant le plus grand buteur de l’histoire du football.

Le fils de Dondinho et Dona Celeste avait un frère, Jair Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Zoca. Le frère est le bras droit de Pelé aidant le roi à s’occuper de ses affaires et de sa carrière. Dans sa vie personnelle, Pelé s’est marié trois fois. Son premier mariage a duré de 1966 à 1978, avec Rosemari de Reis Cholbicon, avec laquelle il a eu trois enfants : Kelly Cristina, Jennifer et Edson.

Son fils Edson, dit Edinho , a suivi la carrière de son père et est devenu gardien de Santos dans les années 1990.

Une autre fille de Pelé, Sandra Arantes do Nascimento, est décédée en 2006, victime d’un cancer du sein.

Le deuxième mariage de Pelé, en 1994, était avec la chanteuse Assíria Lemos Seixas et a duré jusqu’en 2008. Ils ont eu les jumeaux Celeste et Joshua. Avant son décès, Pelé était marié à Marcia Cibele Aoki depuis 2008. Les deux n’ont pas eu d’enfants.

Pelé a été toujours au centre de la rivalité brésilo-argentine. Cette opposition se reflète également dans la discussion sur qui est le plus grand footballeur de tous les temps : Pelé ou Diego Maradona ? Malgré le fait que les deux n’ont pas joué en même temps – Maradona a joué entre 1976 et 1997 –, la discussion persiste entre les supporters des deux pays et à travers le monde.

Cependant, ce « combat » n’existe qu’entre les fans. Pelé et Maradona se sont rencontrés pour la première fois en 1979, lorsque Pelé avait pris sa retraite et était déjà considéré comme le roi du football, alors que l’Argentin était au début de sa carrière. Des années plus tard, ils se sont retrouvés lors d’événements et entretenaient une relation amicale.