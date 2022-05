Le leadership sportif au coeur du débat à Rabat (VIDEO)

Le sport constitue un catalyseur de développement et un libérateur du potentiel des jeunes, ont assuré, ce samedi à Rabat, les participants à une conférence-débat organisée par Tariq Ibnou Ziyad Initiative (TIZI).

Cette manifestation, tenue à Rabat Business School (RBS) de l’Université Internationale de Rabat (UIR), dans le cadre de la 5ème édition du « TIZI Leadership Day », a eu pour thématique « Le Leadership sportif : comment y arriver ».

Intervenant lors de cette conférence-débat, le président de TIBU Maroc, Mohamed Amine Zariat, a affirmé que le sport contribue à lutter contre la déperdition scolaire et aide les enfants à développer de nouvelles compétences, notant qu’au Maroc, il existe une réelle volonté de donner un nouvel élan au sport, s’imprégnant en cela, notamment, de la lettre royale adressée aux Assises du Sport National qui se sont tenues à Skhirat en 2008, de la constitutionnalisation du sport en 2011 et de la reconnaissance de l’apport du sport dans le développement socio-économique.

Revenant sur l’expérience de TIBU Maroc, une initiative privée de basketball universitaire, il a noté, lors de cet évènement organisé en partenariat avec Sciences Po Rabat, que TIBU a aidé à développer des compétences techniques, cognitives et entrepreneuriales chez les jeunes, indiquant que « le sport permet à chaque citoyen de révéler son potentiel, son estime de soi et de se sentir utile ».

De son côté, Aziz Daouda, directeur Technique et du Développement de la Confédération Africaine d’Athlétisme, est revenu sur les réalisations du sport marocain, toutes disciplines confondues, notant qu’il sied de concevoir un processus de cheminement du sport de masse vers celui d’élite.

Soulignant la pertinence du modèle de création d’écoles de sport pour former des champions d’élite, il a estimé que la volonté politique est primordiale afin de mettre en œuvre toute vision ou stratégie.

Pour sa part, Hamza Mahnine, président de TIZI, a fait savoir, dans une déclaration à la presse, que le Maroc n’a cessé de franchir de grands pas, ces dernières années, en matière de leadership sportif, tant sur le plan régional qu’international, poursuivant que ce conclave vise à débattre des moyens de pérenniser le leadership sportif du Royaume et franchir un nouveau palier.

« TIZI se veut une institution qui ambitionne de donner un espoir aux jeunes afin de créer un Maroc meilleur », a-t-il dit, ajoutant que cet organisme a toujours veillé à célébrer ses espoirs.

Le « TIZI Leadership Day », une journée de promotion du leadership, a été clôturée par la cérémonie des TIZI AWARDS qui vise à identifier, promouvoir et faire émerger de jeunes espoirs marocains, futurs leaders engagés TIZI.

Pour cette 5ème édition, TIZI a identifié 10 espoirs marocains dont 7 femmes, âgés de 24 à 38 ans. Ces 10 lauréats ont été primés dans 9 catégories, en l’occurrence l’Education, l’Action sociale et citoyenne, l’Action politique, l’Entrepreneuriat & Innovation, l’Influence et rayonnement international, la Recherche, le Sport, l’Art, culture et design et les Nouvelles technologies.

Les espoirs primés seront éligibles à une bourse d’étude pour profiter d’une formation exécutive en Leadership à la prestigieuse université « Harvard Kennedy School », une opportunité exceptionnelle, pour ces jeunes espoirs, de cultiver leur leadership.

Tariq Ibnou Ziyad Initiative (TIZI) est une initiative citoyenne non partisane issue de la société civile, qui a pour but de stimuler l’émergence de jeunes leaders, et de permettre aux jeunes de réinvestir le Politique, pour une meilleure gouvernance au Maroc.

DM