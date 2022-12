Le journaliste Abdessamad Nacir encense les Lions de l’Atlas (VIDEO)

Le journaliste marocain d’Al Jazeera, Abdessamad Nacir, s’est exprimé sur la participation du Maroc à l’édition 2022 de la Coupe du monde et a partagé ses ambitions pour l’équipe nationale qui dispute un match important ce jeudi.

Interrogé sur les performances des Lions au premier tour, Abdessamad Nacir a déclaré à notre envoyé spécial au Qatar: ʺLes joueurs ont assuré lors de leurs deux premiers matchs au Mondial. Nous leur faisons confiance, le public arabe présent ici est fier d’eux. J’espère que les Lions termineront leur prochain match par une victoire, au lieu d’un nulʺ.

Concernant ce qui fait la différence avec les équipes précédentes et l’apport de Walid Regragui, le journaliste a indiqué : ʺCette sélection est différente des précédentes. L’équipe nationale est équilibrée actuellement. Le plus important, c’est que l’on dispose d’un entraîneur marocain maintenant. Regragui est un ancien joueur qui a pleinement conscience du mindset de ses joueurs et du public marocain. Son approche est différente de ses prédécesseurs. Il n’y a qu’à voir la relation qu’il a avec certains joueurs, dont Ziyech et Mazraoui, qui avaient quelques problèmes avec l’ancien coach. Nous espérons de tout cœur qu’ils signent un parcours exceptionnelʺ.

A.O.