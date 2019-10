Le joueur Mohamed Ihattaren endeuillé

Mohamed-Amine Ihattaren est en deuil. Le joueur néerlando-marocain a en effet perdu ce dimanche son père des suites d’un cancer.

Le PSV Eindhoven, qui a annoncé la triste nouvelle sur Twitter, a tenu à exprimer son soutien à son jeune joueur.

Selon des sources médiatiques, une délégation de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) devrait prendre part aux obsèques de Mustapha Ihattaren, qui sera inhumé ce dimanche à Utrecht, aux Pays-Bas.

Rappelons que le joueur de 17 ans n’a toujours pas tranché sur sa future nationalité sportive, préférant prendre du recul et réfléchir “en paix” à son avenir en sélection. Ihattaren, qui voulait également rester aux côtés de son père, est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’Eredivisie et du football européen.

S.L.