Le jeune marocain Chadi Riad prolonge avec le Barça

Le FC Barcelone a annoncé, mardi, le prolongement du contrat du jeune joueur marocain Chadi Riad jusqu’en 2024.

« Chadi Riad a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour renouveler son contrat avec le Club jusqu’au 30 juin 2024, plus une saison optionnelle », indique le club catalan dans un communiqué.

« Le joueur fera désormais partie du Barça Atlètic (2ème équipe du FC Barcelone), même si lundi il s’est déjà entraîné avec l’équipe première lors du premier jour d’entraînement de la pré-saison 2022/23 », ajoute la même source.

Né à Palma de Majorque et possédant la double nationalité espagnole et marocaine, Chadi Riad est un défenseur central gauche qui se caractérise par sa force physique, sa capacité à récupérer le ballon et son caractère, souligne FC Bacelone.

Chadi Riad est arrivé à l’équipe catalane junior en 2019, et après une année il a été prêté à Sabadell pour continuer à grandir et à acquérir de l’expérience pour revenir l’année dernière au sein du club catalan.

Avec l’équipe junior du Barça, Chadi a remporté le doublé : le trophée de la division d’honneur de la Ligue et la Coupe des champions.

S.L. (avec MAP)