Le japonais Nishikori positif au coronavirus et forfait à Cincinnati

Le Japonais Kei Nishikori, ancien finaliste de l’US Open, a annoncé dimanche qu’il avait été testé positif au coronavirus et qu’il déclarait en conséquence forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati délocalisé exceptionnellement cette année à New York du 22 au 28 août.

« J’ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Ce (dimanche) matin en Floride, j’ai fait un dépistage pour la Covid-19 et son résultat est positif », a indiqué le 31ème mondial sur son site internet. « Je dois déclarer forfait pour le tournoi de Cincinnati », a-t-il poursuivi.

Nishikori, 30 ans, est donc incertain pour l’US Open, deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année qui aura lieu du 31 août au 13 septembre à huis clos.

La possible absence de Nishikori à Flushing Meadows serait un nouveau coup dur pour l’épreuve, déjà privée de ses tenants du titre Rafael Nadal et Bianca Andreescu, qui ont préféré renoncer en raison de la situation sanitaire, et du quintuple vainqueur du tournoi Roger Federer, blessé et forfait pour le reste de la saison.

Les défections ne s’arrêtent pas là puisque la N.1 mondiale Ashleigh Barty, Elina Svitolina (N.5), Kiki Bertens (N.7), Belinda Bencic (N.8) ne seront pas non plus de la partie dans le tableau féminin. Côté masculin, l’ancien vainqueur Stan Wawrinka et le fantasque Nick Kyrgios ont également préféré faire l’impasse face au risque sanitaire.

A l’inverse, le N.1 mondial Novak Djokovic, testé positif au Covid-19 après l’Adria Tour, le tournoi caritarif qu’il avait organisé à Belgrade fin juin, a annoncé qu’il serait bien présent à l’US Open, tout comme Serena Williams, lauréate de 23 Grands Chelems.

Les anciens vainqueurs Kim Clijsters et Andy Murray ont été invités par les organisateurs et devraient également participer au tournoi.

SK