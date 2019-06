Le guide du supporter marocain pour la CAN 2019

La Coupe d’Afrique des Nations démarre le vendredi 21 juin. Le Maroc fera son entrée en lice deux jours après contre la Namibie, avant de croiser le fer avec la Côte d’Ivoire le 28 juin, et défier l’Afrique du Sud le 1er juillet.

Plusieurs supporters marocains se rendront en Egypte pour encourager l’équipe nationale. La FRMF a publié un guide bien détaillé pour faciliter le déplacement des fans de la sélection.

Les tickets:

Les prix varient selon l’étape de la compétition, les stades et la catégorie des tribunes. Pour ce qui est du stade Al Salam, qui arbitrera les matchs de l’équipe nationale marocaine, les prix des billets ont été fixés comme suite:

Troisième catégorie: entre 56 et 26 dirhams.

Deuxième catégorie: entre 170 et 56 dirhams.

Première catégorie: entre 284 et 142 dirhams.

Tribune d’honneur: entre 852 et 284 dirhams.

Les supporters peuvent se procurer les tickets via le site “www.tazkarti.com”. Ils doivent remplir les informations nécessaires pour avoir une carte de FAN ID et acheter les billets.

Les amoureux de l’équipe nationale peuvent cependant également se rendre dans les points de ventes disponibles en Égypte. Première catégorie: Masr Al Jadida, Masr Madina, Attajamoaâ, Al Rihab, Edoqi, centre ville, Zamalek, Mohandissin, Al Manil, Al Abassiya, Chabraâ, 6 octobre, Al Haram, Al Maâdi, Al Maktam, Al Iskandariya, Al Ismaâliya, Al Souwiss.

Deuxième et troisième catégorie: Markaz Chabab Al Jazira, Al Markaz Al Olympi à Maâdi, Nadi Mountakhab Assouwiss, Marakaz Chabab Al Ismaâliya, Al Hay Assadess octobre, Nadi Asshab Al Jiyad à Samoha, Nadi Chamss.

Comment se rendre au stade Al Salam?

Pour ce rendre au terrain qui va abriter les matchs des Lions de l’Atlas, il est possible d’emprunter le route de l’aéroport, la route de l’Isstirad ou la route de Salah Salem. Les supporters peuvent prendre petits taxis direct, ou des bus dans la direction d’Al Hadaba.

Transport:

Il existe plusieurs moyens de transport en Égypte. Les Bus du transport public à 3 livres pour une distance de 30Km ou moins, 4 livres pour une distance de 31km à 40km et 5 livres pour une distance entre 41 et 60km. Il y a également les petits taxis qui démarrent le compteur avec 6 livres et roulent avec 250 (kerch) pour chaque 1 km.

Un autre moyen de transport est également disponible, c’est les petits minibus pour le transport public: les tickets varient entre 4 et 8 livres. Sans oublier que les supporters peuvent également commander Uber, Uber bus, Careem, Careem bus,Swvl.

Les fans de l’équipe nationale marocaine peuvent également louer une voiture mais à quelques conditions: avoir plus de 25ans, avoir un permis de conduire international ou autorisé par les autorités égyptienne, un passport valable avec bien sûr le Visa d’entrée en Égypte.

Les prix de location: Les prix varient selon les modèles de voitures et la durée de location. Une voiture normal coute 198 DH pour la journée, tandis qu’une 4×4 vaut 454 DH pour 24heures également.

Hébergement:

Il y a plusieurs hôtels et palaces proches du satde Al Salam où le Maroc va disputer ses matchs de phase de poules.

Les cinq étoiles (entre 1500 et 2500 DH la nuit) :

Concorde El Salam Hotel Cairo

Fairmont Nile City Hotel, Cairo

Sonesta Hotel Tower & Casino

Les quatre étoiles (entre 700 à 1200 DH la nuit):

Le Méridien pyramids hotel & spa

Baron Hotel Heliopolis

Les trois étoiles (entre 400 à 800 la nuit):

Golden Park Hotel Heliopolis

Royal Marshal Hotel

Beirut Hotel Cairo

Grand Hotel Cairo

Atlas International Hotel

Les deux étoiles (entre 200 à 500 DH la nuit):

Holiday home hotel Cairo

Golden Carven Hotel

Retrouvez le guide détaillé avec plusieurs autres informations sur la restauration notamment, la téléphonie et tout ce qui faut savoir en Égypte en cliquant ICI.