Le grand stade de Tanger fin prêt pour le Mondialito

Encore quelques heures et le Grand stade de Tanger sera fin prêt pour accueillir la Coupe du monde des clubs, prévue à Rabat et Tanger du 1er au 11 février.

Au cours des dernières semaines, les travaux d’extension du Grand stade de Tanger, notamment ceux liés aux tribunes, aux vestiaires, au terrain de jeu, aux écrans d’affichage et à la signalétique, se sont accélérés, afin qu’ils soient achevés dans les délais impartis.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Grand stade de Tanger relevant de la Société nationale de réalisation et de gestion des stades (Sonarges), Anas Jbilou, a souligné que les travaux d’extension ont permis de porter la capacité d’accueil de cette structure de 45.000 à plus de 65.000 places, relevant que ce stade est devenu l’un des plus grands stades de football du Maroc.

« Le stade sera fin prêt d’ici 24 heures pour accueillir le Mondialito », a-t-il dit, notant que les travaux se sont bien déroulés, grâce à la fédération des efforts de tous les intervenants dans le projet, notamment le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et les responsables et cadres de la Fédération royale marocaine de Football (FRMF) et de la Sonarges.

Le responsable a affirmé que le stade répond à toutes les normes de la Fédération internationale de football association (FIFA) pour accueillir des événements de football internationaux.

Le Grand stade de Tanger dispose d’infrastructures de dernière génération, lui permettant d’accueillir les plus grandes manifestations dans les meilleures conditions, écrit Sonarges sur sa page web, relevant que cette structure offre de véritables garanties en matière de qualité d’accueil, de confort et de sécurité pour les visiteurs et les organisateurs d’évènements.

Selon les données techniques publiées par la société, le stade garantit les normes relatives au type de pelouse (gazon naturel), à l’intensité d’éclairage, aux vestiaires, aux écrans d’affichage et à la sonorisation d’ambiance.

La MAP a constaté de près les dernières retouches au stade et le début des préparatifs de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, notamment l’installation des systèmes d’éclairage et de sonorisation.

Le match d’ouverture entre Al Ahly (Egypte) et Auckland City (Nouvelle-Zélande) se jouera le 1er février à Tanger. L’équipe qui sera qualifiée affrontera les Seattle Sounders (4 février).

De leur côté, les Brésiliens de Flamengo affronteront, le 7 février à Tanger, le vainqueur du match entre le Wydad de Casablanca et Al Hilal (Arabie Saoudite).

S.L.