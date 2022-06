Le Français Tchouaméni signe au Real Madrid : les détails

Le Real Madrid a officialisé, samedi, l’arrivée du milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni pour six saisons.

« Le Real Madrid C. F. et l’AS Monaco ont convenu du transfert d’Aurélien Tchouaméni, qui sera lié au club espagnol pour les six prochaines saisons », a annoncé le champion d’Espagne dans un communiqué.

La présentation d’Aurélien Tchouaméni comme nouveau joueur du Real Madrid aura lieu le mardi 14 juin à la Cité sportive du Real Madrid, après sa visite médicale.

L’international, âgé de 22 ans, est le seul joueur de la sélection française à avoir été titulaire lors des trois premiers matches des Bleus (contre le Danemark, en Croatie et en Autriche) du groupe 1 de la Ligue des nations.

Arrivé à Monaco en provenance de Bordeaux en janvier 2020 pour un transfert de 20 millions d’euros, Tchouaméni rejoint le Real Madrid pour 80 millions d’euros, plus 20 millions en bonus, selon la presse espagnole spécialisée.