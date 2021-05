Le football américain tente de se frayer un chemin au Maroc

Le football américain, sport phare aux Etats-Unis, tente ces dernières années de se frayer un chemin au Maroc et d’attirer de plus en plus d’adeptes.

Méconnu il y a quelques années, le football américain s’est popularisé et gagné de plus en plus de terrain donnant naissance à plusieurs équipes, 100% féminines, à l’instar des Black Mambas, des Jaguars et des Lions qui ont montré que ce sport de contact est aussi une affaire de femmes.

Signe d’engouement pour ce sport Made in US, l’équipe du Maroc de football américain a vu le jour sous l’égide de l’Association marocaine de football américain (AMFA) qui fédère 6 clubs sous sa bannière et a été même sacrée, malgré sa jeune existence depuis 2012, championne d’Afrique en 2014.

Elle est également la première équipe africaine et arabe à se qualifier à la coupe du monde de football américain en Suède en 2015 à laquelle elle ne participera pas après la délocalisation de cette compétition aux Etats-Unis.

Plusieurs initiatives émanant d’acteurs de la société civile vont également dans le sens de renforcer l’implantation du football américain au Maroc, à l’instar de celle de l’association « We Can Morocco » qui a organisé, ce weekend à Sidi Bouknadel (Salé), un camp d’entraînement au profit des jeunes et un masterclass pour les joueurs marocains.

A cet égard, la présidente de l’association et fondatrice du club de football américain féminin « Jaguars », Fouziya Madhouni a indiqué que l’action de l’entité qu’elle préside porte sur la promotion de l’éducation par le sport au profit des enfants et des adolescents en leur apprenant l’anglais et en les initiant au football américain en particulier.

Cette initiative, organisée en partenariat avec la commune de Sidi Bouknadel et la Fondation américaine « Star Wright », consiste à faire venir des joueurs professionnels américains évoluant au sein de la National Football League (NFL) pour faire connaître ce sport au Maroc et partager leur expérience avec les joueurs marocains, a-t-elle déclaré à la MAP, ajoutant que face à l’intérêt croissant pour cette discipline, une académie dédiée au football américain sera créée au niveau de la commune de Sidi Bouknadel.

Pour sa part, le joueur professionnel à la NFL, Earl Wolff, qui a évolué chez les Jacksonville Jaguars, les Washington Redskins et à l’Indianapolis Colts, a noté que ce premier camp d’entraînement au Maroc ambitionne de faire connaître le football américain parmi les jeunes au Maroc et en Afrique.

Il a fait savoir que l’engagement de la fondation « Star Wright » consiste également à apporter des équipements pour favoriser la pratique sportive en général et du football américain en particulier.

Cette initiative est susceptible de faire du Maroc un tête de pont vers le continent africain pour le développement de ce sport, a-t-il encore dit.

S.L. (avec MAP)