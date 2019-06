Le fils de Lionel Messi est fan du Real Madrid

Lors d’une entrevue accordée à TYC Sport, Lionel Messi a été interrogé sur sa vie de famille et plus particulièrement sur ses trois fils, qui semblent tous être passionnés de foot.

A la grande surprise, l’Argentin a annoncé que son fils cadet est fan du Real Madrid et de Liverpool. “Nous avons joué à la maison et la dernière fois que nous en avons parlé, il (Mateo) me disait: Je suis Liverpool, je t’ai battu “, raconte Messi.

Et d’ajouter: “Il regarde la télévision et crie quand le Real Madrid marque. Il le fait pour ennuyer son frère (fan du Barça). Quand ils inscrivent un but, Thiago se met en colère, et Mateo est sur un nuage!”

Rappelons que la vedette des Blaugrana est actuellement en stage de préparation en Argentine, pour la Copa América, qui aura lieu du 14 juin au 7 juillet prochain.

A.K.A.