Le FC Séville propose En-Nesyri à l’AS Monaco

Au moment où Youssef En-Nesyri indique vouloir rester avec son club jusqu’à la fin de son contrat, le club andalou est d’un autre avis. Le FC Séville a fait une offre à l’AS Monaco, concernant un échange en plus d’une somme d’argent contre le défenseur Benoît Badiashile. Mais il semble que les dirigeants du club ne soient pas chauds pour cette transaction, sachant qu’ils viennent d’acquérir un attaquant plus « intéressant », à savoir Breel Embolo.

Les spéculations concernant le départ de l’international marocain en Ligue 1 se multiplient ainsi, dans la mesure où l’on sait qu’il était au centre d’un deal avec West Ham United. Le club anglais s’apprêtait à acquérir le joueur pour 25 millions d’euros (bien loin d’une proposition initiale à 45 millions), avant de changer finalement de cap .

Youssef En-Nesyri avait été l’un des éléments importants des Lions de l’Atlas, aux côtés d’Achraf Hakimi et de Sofiane Boufal lors de la CAN 2021. Toutefois, ses performances en Liga ont été jugées « insuffisantes », en plus de ses nombreuses blessures qui impactent son rendement sur le terrain.

A.O.