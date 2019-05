Le FC Porto veut garder Iker Casillas

Le FC Porto est prêt à trouver un nouveau rôle à Iker Casillas s’il décidait de mettre un terme à sa carrière sportive après l’infarctus subi début mai, a indiqué jeudi le président du club, Jorge Nuno Pinto da Costa.

“C’est notre souhait. Casillas a encore un an de contrat et nous voulons qu’il reste au sein de la structure du FC Porto, et pas seulement qu’un an”, a déclaré le président du club au quotidien sportif O Jogo.

D’après O Jogo, Casillas n’a pas encore donné de réponse définitive à la proposition qui lui a été faite, mais il l’aurait accueillie “avec satisfaction”.

L’ancien portier du Real Madrid et de l’équipe d’Espagne, qui fêtera lundi ses 38 ans, a été hospitalisé puis opéré d’urgence le 1er mai, après un infarctus survenu à l’entraînement. Il a quitté l’hôpital cinq jours plus tard en avouant que son avenir professionnel était très incertain.

S.L. (avec MAP)