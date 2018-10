Le Fath Union Sport a organisé des journées portes ouvertes

Grâce à cette infrastructure et grâce au travail des techniciens du club, de nombreux jeunes footballeurs formés au FUS viennent, chaque année, renforcer l’équipe professionnelle du FUS voire, pour certains, embrasser une carrière professionnelle en Europe. L’exemple le plus récent est celui de Badr Boulehroud, transféré cette année au Malaga CF à l’âge de 24 ans après avoir intégré le FUS à l’âge de 6 ans.

Deux à trois fois par semaine, des milliers de jeunes Rbatis de 3 à 18 ans s’exercent ainsi à la pratique du football sous la supervision d’un personnel sportif et médical qualifié dont la tâche est d’inculquer à chaque jeune footballeur en herbe les valeurs d’excellence, de respect, d’altruisme et de dépassement de soi.

Comme ont pu le constater les représentants des médias invités à visiter les différents sites du Club (Bab Rouah, Souissi, Yacoub El Mansour, Hay El Fath), l’école du club offre à plus de 2000 jeunes amoureux de football un cadre et un contenu pédagogique aux meilleurs standards.