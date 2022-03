Le duo marocain Bencharki-Ounajem éjecté du Zamalek

Le président du conseil d’administration du Zamalek, Mortada Mansour, a annoncé que le club se passe des services du duo marocain Achraf Bencharki et Mohamed Ounajem après la défaite contre le Wydad Casablanca, vendredi au Caire, pour le compte de la 4ème journée de la Ligue des champions de football. Mortada Mansour a confirmé dans un communiqué que les contrats des deux joueurs marocains ne seront pas renouvelés à la fin de la saison en cours.

Bencharki avait rejoint Zamalek en juillet 2019 et avait remporté le titre de champion la saison dernière et la SuperCoupe d’Afrique, tandis qu’Ounajem portait le maillot du club à la même date avant de partir en prêt au Wydad Casablanca.

Le Wydad de Casablanca s’est imposé vendredi par (1-0) chez le Zamalek d’Egypte pour le compte de la 4ème journée de la Ligue des champions d’Afrique L’unique but de la rencontre a été inscrit du point de penalty par Yahya Jabrane (48è). Le Wydad Casablanca s’était imposé face à la formation égyptienne (3-1) samedi dernier au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Avec cette victoire, les Rouge et Blancs s’approchent des quarts de finale, alors que les choses sont devenues compliquées plus que jamais pour le Zamalek.

S.L. (avec MAP)