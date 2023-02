Le doux message de Ronaldo à Georgina pour la Saint-Valentin! (PHOTO)

Le quintuple ballon d’or Cristiano Ronaldo vit le parfait amour avec Georgina Rodriguez, sa petite amie et la mère de ses enfants. À l’occasion de la Saint-Valentin, le Portugais a publié une photo sur son compte Instagram qui compte plus de 548 millions d’abonnés : « Joyeuse Saint-Valentin mon amour, je suis très chanceux de t’avoir dans ma vie », a écrit le joueur portugais de 38 ans.

La publication a été likée par plus de 10 millions de personnes et a reçu près de 69.000 commentaires. Pour rappel, Cristiano Ronaldo et Georgina sont en couple depuis décembre 2016. Ils vivent actuellement en Arabie Saoudite depuis que l’international portugais a signé un contrat XXL avec le club d’Al Nassr. Il a d’ailleurs marqué 4 buts le week-end dernier. C’était contre le club d’Al Fath, 6e du championnat saoudien.