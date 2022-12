L’incroyable discours d’un journaliste marocain, en larmes, en conférence de presse (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas ont écrit une page dans l’histoire du football national, en s’imposant devant la sélection espagnole, le 6 décembre. Les réalisations des hommes de Walid Regragui au Mondial leur ont valu d’être adulés à travers le globe.

Lors de la conférence d’après match Maroc-Espagne, un moment particulier a généré du buzz sur les réseaux sociaux. Un journaliste marocain s’est adressé en anglais aux deux personnalités leur exprimant un message chargé en émotions.

ʺYassine Bounou, Walid Regragui, je suis un journaliste marocain, mais je vais parler en anglais pour que tout le monde me comprenne. Yassine et Walid, aujourd’hui, vous avez écrit l’histoire. Je n’ai pas de question à poser, mais je tiens à vous remercier. C’est une première pour le football marocain. Vous avez réussi à regagner la confiance de toute une génération de Marocains. 40 millions de Marocains sont heureux aujourd’hui de vos réalisations. Merci Walid, merci Yassine Bounou pour tout ce que vous avez fait. Aujourd’hui, vous avez marqué l’histoire du Maroc. Je parle et j’ai les larmes aux yeux, car vous avez vraiment marqué l’histoire marocaineʺ, a déclaré le journaliste en émois.

L’audience a salué cet échange, et plus particulièrement Walid Regragui qui a été impressionné par les propos du journaliste, surtout que celui-ci s’est exprimé dans un anglais parfait devant tout le monde.