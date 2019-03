Le DHJ et le Wydad se quittent dos à dos (VIDEO)

Le Difaâ Hassani d’El Jadida et le Wydad Casablanca se sont quittés sur un nul (1-1), en match comptant pour la 22e journée de la Botola. Cette rencontre a eu lieu au Stade Ben Ahmed El Abdi.

Les Rouges ont ouvert le score dès la 1e minute de jeu par le biais de Michel Babatunde avant que les Chevaliers de Doukkala n’égalisent à la 68e minute grâce à Happygod Simon Msuvan.

Au classement, le Wydad est leader avec 49 points et compte 16 points d’avance sur le HUSA et l’IRT, respectivement 2e et 3e. Pour sa part, le DHJ occupe le 11e rang du classement avec 26 points.

A.K.A.