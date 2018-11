Le Raja de Casablanca affronte, ce dimanche soir à Casablanca, le club congolais l’AS Vita Club en finale aller de la Coupe de la CAF.

Après une première période sans but, les Verts ont ouvert le score à la 47e minute de jeu grâce à Soufiane Rahimi. Le même joueur a inscrit un second but à la 61e minute. Les images.

S.L.