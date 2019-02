Le dernier hommage de Yacine Bammou à Emiliano Sala (VIDEO)

Bouleversé par la perte d’Emiliano Sala, Yacine Bammou a tenu à rendre un dernier hommage à son ex-coéquipier.

Le Lion de l’Atlas était un ami proche du joueur argentin, décédé suite à un terrible accident d’avion survenu le 21 janvier dernier. Les deux hommes ont passé 4 saisons ensemble chez les Canaris, avant que Bammou n’atterrisse au SM de Caen.

Rappelons que la police a annoncé jeudi soir que le corps récupéré dans l’épave de l’avion disparu était celui du footballeur argentin Emiliano Sala. Après avoir appris cette nouvelle, Bammou a écrit quelques mots sur son compte Instagram, en publiant une compilation de photos de lui en compagnie de Sala.

“Il m’est impossible de trouver les mots pour exprimer ma douleur, cette perte brutale nous a totalement abattus. Nous sommes complètement effondrés par sa disparition si soudaine qui crée un vide irréparable, la vie est parfois injuste et cruelle. J’envoi tout mon soutien et mon affection a sa famille et ses proches. Comme il est dur de perdre un frère si exceptionnel, tant aimé et tellement apprécié unanimement pour sa gentillesse et sa serviabilité, son intelligence,son humour et ses qualités de jeu”, a-t-il écrit.

Et d’ajouter: “Cette disparition me plonge dans un immense chagrin car nous étions très liés. Je me remémore tous les souvenirs extraordinaires et affectueux que nous avons vécus ensemble à Nantes; Je perds un coéquipier, mais un frère par dessus tout. Je me souviendrai à jamais de son grand coeur, de sa bonté et de sa générosité. Je souhaite du fond du cœur beaucoup de courage à sa famille et ses proches pour surmonter cette douloureuse épreuve”.

K.B.