Le deal que pourrait proposer le Barça au PSG pour Neymar

C’est peut-être la fin entre Neymar et le PSG. Le divorce entre les deux parties est plus que d’actualité et le Brésilien pourrait très bien quitter le club vers le Barça cet été, rapporte le média brésilien Globo Esporte. D’ailleurs, le président du PSG lui même, a laissé entendre que la porte était “grande ouverte” pour Neymar.

Selon la même source, le Barça est très intéressé par le Brésilien, et devrait formuler une offre de 100 millions de dollars, plus Samuel Umtiti, Ivan Rakitic et Ousmane Dembélé pour s’offrir ses services.

De son côté, Mundo Deportivo indique que Neymar devra accepter de baisser son salaire, et mettre fin à ses pépins juridiques pour que ce transfert se concrétise. D’autres sources pensent que le Real serait prêt à laisser filer Casemiro et que le PSG serait intéressé.

Notons que le Brésilien a rejoint le PSG pour un montant record de 222 millions d’euros en 2017 pour un contrat de cinq ans. L’enfant prodige du Brésil pourrait donc écourter son séjour à Paris après seulement deux saisons.

Rappelons que pour sa part, le coach du club de la capitale française, Thomas Tuchel, a demandé un “nettoyage dans le vestiaire” pour tenter de reconstruire l’équipe. Affaire à suivre…

A.K.A.