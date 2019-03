Le coach de l’Argentine a dit ce qu’il pensait du Maroc

L’équipe nationale joue contre l’Argentine, ce mardi en amical à Tanger. “Ce sera un match difficile”, a estimé le sélectionneur de l’Albiceleste qui se méfie des Lions de l’Atlas.

“Lors de la dernière Coupe du Monde en Russie, l’équipe nationale du Maroc a mis en difficulté le Portugal et l’Espagne. La rencontre ne sera pas facile, surtout à Tanger devant des milliers de supporters marocains. Je suis certain que le Maroc est une grande équipe”, a-t-il lancé en conférence de presse.

Par ailleurs, Lionel Scaloni, a rappelé qu’il connait bien Noureddine Naybet et Salaheddine Basser, qui ont évolué au Deportivo la Corogne. “Ce sont de grands joueurs qui ont marqué le foot marocain”.

Le coup d’envoi du match sera donné à 20H00. Le Maroc est privé de Hakim Ziyech et Nordin Amrabat pour cause de blessure. Lionel Messi et Angel Di Maria sont également absents du côté de l’Argentine.

Kabiro Bhyer