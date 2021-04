Le club de Ziyech se retire de la Super League

Chelsea, dernier club anglais intéressé par la Super Ligue européenne, a annoncé mercredi son retrait du projet controversé qui doit rivaliser avec la Ligue des champions de football.

« Comme révélé plus tôt dans la soirée, Chelsea confirme qu’il a débuté la procédure formelle pour se retirer du groupe qui développe un projet de Super Ligue européenne », a écrit le club londonien dans un communiqué.

Après les retraits des six clubs anglais (Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Chelsea), il reste officiellement trois clubs italiens (Milan AC, Inter Milan, Juventus) et trois clubs espagnols (Real Madrid, FC Barcelone, Atletico Madrid) engagés dans cette compétition privée.

DM