Le club de Youssef En-Nesyri débarque au Maroc

Le CD Leganés se rendra lundi 22 juillet à Tanger, où il entamera sa pré-saison en disputant deux matchs amicaux. Voici le programme de la visite du club espagnol.

Mercredi 24 juillet à 20h30, le club de Youssef En-Nesyri sera opposé au Raja Club Athletic. Samedi, à la même heure, l’équipe affrontera l’Ittihad de Tanger.

L’équipe de Mauricio Pellegrino s’envolera vers la ville du Détroit lundi prochain. Le club tiendra sa première séance d’entraînements à 19h30 au stade Ibn Batouta puis affrontera le Raja Club Athletic en amical mercredi.

Samedi, les coéquipiers d’En-Nesyri défieront l’IRT sur la pelouse du stade Ibn Batouta. Leganés retournera en Espagne le dimanche 28 Juillet.

A.K.A.

⚽️ PRESEASON I C.D. Leganés will face Raja Club Athletic and Ittihad Tanger in the Morocco's stage #CucumberPreseason

🗓️ Wednesday 24th, 8:30 pm 🆚 @Rajaclubatletic

🗓️ Saturday 27, 8:30 pm 🆚 @IttihadTangerFC

➡️ https://t.co/e3ShGh9mNC pic.twitter.com/LZLCSuAkLq

— C.D. Leganés 🇺🇸🇬🇧 (@CDLeganes_en) July 17, 2019