Le club africain le plus populaire sur Facebook est Marocain

Le site « Deportes Finanzas », spécialisé dans les statistiques des pages sportives, a publié le ranking des clubs africains, qui ont généré le plus d’interactions sur Facebook durant le mois d’avril.

Le Raja est le leader du classement des clubs les plus populaires sur Facebook en Afrique, avec plus de 7,51 millions de réactions, devant Al-Ahly avec 6,93 millions et le Wydad 3.70 millions.

Y.D.