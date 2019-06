Le chanteur égyptien Hakim: “Le Sahara a toujours été marocain”

Dévoilé mercredi dernier, le clip de la chanson officielle de la Coupe d’Afrique des Nations avait mis en avant une carte de l’Afrique avec le Maroc tronqué de son Sahara. Et on pouvait voir clairement le drapeau de la peudo-RASD.

Le gouvernement égyptien n’a pas tardé à réagir et a présenté ses excuses au royaume du Maroc. Il en va de même pour le comité d’organisation de la compétition qui a fini par rectifier le tir. De son côté, le célèbre chanteur égyptien Hakim, qui a participé à ce clip, a tenu à tirer les choses au clair à ce sujet.

Il a écrit sur son compte Instagram: “J’étais contrarié de voir nos frères marocains exprimer leur colère à cause de la carte de l’Afrique représenté dans le clip. Grâce à dieu, cette erreur a été rapidement rectifiée. C’était une faute involontaire. Personnellement, je n’ai fait qu’interpréter la chanson et je n’ai aucune relation avec la production et le contenu du clip. Le plus important, c’est qu’il faut savoir que 99% du peuple égyptien ne connait que le royaume du Maroc et n’a jamais entendu parlé de cette entité. Cela ne changera jamais. Vive le Maroc et vive l’Egypte. Le Sahara est marocain et le restera toujours”.

Notons que dans un communiqué, le comité d’organisation de la CAN a réitéré son “total respect aux frères marocains, au Royaume frère du Maroc, à sa souveraineté et à son symbole national”, se disant confiant que cela “ne va nullement impacter la solidité des relations entre les instances sportives des deux pays et leurs grands publics”.

Il est à rappeler que la Coupe d’Afrique des Nations démarre ce vendredi soir en Égypte. Le match d’ouverture opposera les Pharaons au Zimbabwe à 21H00, tandis que le Maroc joue la Namibie dimanche prochain.

N.K