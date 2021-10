Le champion paralympique Zohair Snisla se livre à cœur ouvert

La star de l’équipe nationale de cécifoot, Zouhair Snisla, est l’un des principaux artisans de la réalisation historique de l’équipe lors des derniers jeux paralympiques, dont il a été le buteur avec huit réalisations. au compteur.

Au micro de Le Site info, le champion est revenu sur cette dernière édition des jeux paralympiques à Tokyo, et sur les difficultés que ses coéquipiers et lui ont vécu notamment celles concernant les salaires et primes impayés.

Snisla a déclaré avoir été surpris par l’accueil héroïque que leur ont réservé les Marocains à leur retour de Tokyo. « Je suis content de cette médaille de bronze que nous avons décroché. Je n’imaginais qu’on allait nous accueillir ainsi. Les Marocains nous ont encensé et exprimé leur fierté, et je suis content de ce que nous avons réalisé », a-t-il confié. Et d’ajouter : « La complétion était difficile. Nous aurions pu faire mieux, mais je suis fier de cette réalisation, et j’espère accomplir ce qu’il y a de mieux avec mes coéquipiers ».

Concernant les difficultés, il a affirmé : « Les principales difficultés restent matérielles. Certes, il y a eu des difficultés pendant la préparation et la blessure que j’ai subie avant la compétition, mais le vrai problème reste d’ordre matériel. Nous n’avons ainsi pas disputé la compétition dans des conditions adéquates. De plus, il y a l’affaire des salaires et des primes. Lorsque nous avons décroché la médaille de bronze, on nous avait promis une somme, puis celle-ci a été revue à la baisse, de moitié. Jusque-là, nous n’avons encore rien reçu ».

Snisla a également évoqué les prochaines compétitions : « Il y a des compétitions à venir, dont la coupe d’Afrique et autres… Nous allons bien nous préparer et jouer afin de continuer à réaliser des exploits et à faire le bonheur des Marocains, que je remercie pour leur grand soutien ».

Et de conclure : « Je suis content de ce que nous avons accompli, et je remercie tout le monde pour leur grand soutien. J’espère que notre situation s’améliorera. C’est mon seul souhait. Nous continuerons à œuvrer pour cela. Mes coéquipiers et moi avons la détermination pour continuer, monter sur les podiums et prouver notre capacité à remporter des titres ».

M.F.