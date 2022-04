Le célèbre Mino Raiola est mort

Âgé 54 ans, l’Italien Mino Raiola était l’un des agents les plus influents du monde du football. Parmi ses clients, il avait Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland ou encore Paul Pogba. Il avait négocié plusieurs grands transferts au cours de sa carrière, à l’image de celui du milieu français en 2016 à Manchester United pour plus de 105 millions d’euros.

BREAKING NEWS:

Italian football agent Mino Raiola died after illness.

He was agent of Ibrahimovic, Pogba, Haaland etc

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 28, 2022