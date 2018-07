Le casse-tête de la FRMF à cause de l’équipe nationale

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) ne sait plus à quel saint footballeur se vouer! En cause, la programmation des prochaines rencontres de la Botola pro et celle des matchs de la Coupe du Trône.

Ajoutons à cet imbroglio du ballon rond, les rendez-vous continentaux importants qui attendent aussi bien des clubs nationaux que les Lions de l’Atlas, rappelle le quotidien Al Massae de ce lundi 2 juillet. Ceci, concernant la Ligue des champions africaine et la Coupe africaine des Nations 2019,(CAN) au Cameroun.

Pour ces raisons, il sera difficile pour la FRMF de concocter une programmation passible de concilier un timing raisonnable aux clubs marocains et à l’équipe nationale. Un vrai casse-tête fédéral qui risque de pénaliser les équipes participant aux compétions continentales!

Certaines n’auront pas la tâche facile et craignent déjà l’éventualité d’être obligées de jouer deux rencontres hebdomadaires et ce, pour pouvoir clore le championnat fin mai 2019. Seule alternative pour être en phase avec les règles stipulées par la Confédération africaine de football (CAF).

Serait-ce mission impossible? En tout cas, ce sera dur, dur!

L.A.

