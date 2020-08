Le capitaine de Manchester United arrêté en Grèce

Le capitaine de Manchester United Harry Maguire, a été arrêté vendredi sur l’île grecque de Mykonos, après un incident avec des touristes et des policiers, rapportent des médias grecs.

Maguire va être présenté samedi au parquet notamment pour une « agression » d’un policier la veille, son avocat promettant une résolution rapide de l’affaire.

Il a ajouté que le défenseur central international anglais était en « bonne condition » et sera présenté devant un procureur avant la mi-journée sur l’île de Syros, dans les Cyclades, où se trouve également Mykonos. Le joueur recruté par United pour environ 87 millions d’euros l’été dernier avait été arrêté après une bagarre avec des touristes et une agression contre des policiers grecs, en compagnie de son frère et d’un ami, selon l’agence de presse grecque ANA.

Manchester United avait confirmé vendredi avoir connaissance « d’un incident présumé dans lequel a été impliqué Harry Maguire ». Harry Maguire était arrivé chez les Red Devils l’été dernier en provenance de Leicester.

S.L. (avec MAP)