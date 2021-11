Le capitaine de Berkane « confiant » avant le match contre l’APR (Coupe de la CAF)

Le capitaine et vétéran de la Renaissance de Berkane, Mohamed El Aziz, en déplacement à Kigali avec son équipe pour affronter l’Armée patriotique rwandaise (APR) dans le cadre de la première manche du 2ème tour préliminaire de la Coupe de la CAF, a souligné que le club veut représenter le Maroc de la meilleure manière.

« Nous sommes à Kigali pour représenter le Maroc de la meilleure manière qui soit. Notre objectif est de réaliser un résultat favorable au match aller pour mieux gérer la seconde manche à Berkane », a déclaré le milieu de terrain de la Renaissance de Berkane et son capitaine.

Le meilleur joueur de la Botola D1 pour la saison 2018-2019 a indiqué que les responsables du club de l’Oriental ont mis à la disposition de l’équipe tous les moyens nécessaires pour surpasser l’obstacle des Rwandais.

« Un avion privé a été affrété spécialement pour le voyage de l’équipe afin d’éviter les coups de la fatigue et rester concentré sur la rencontre », a déclaré le joueur de 36 ans, assurant que « les joueurs sont prêts physiquement et mentalement pour relever le défi rwandais et réserver une place dans la phase de groupes ».

« Notre ultime objectif est d’écrire l’histoire à nouveau et offrir au football marocain un nouveau titre continental », a-t-il ajouté.

Dernier représentant marocain en Coupe de la CAF, après l’élimination de l’AS FAR, la RS de Berkane a été qualifiée sans difficultés pour le second tour préliminaire additionnel de la Coupe de la CAF. Les Berkanis défieront dimanche après-midi la formation rwandaise coachée par le belgo-marocain Mohammed Adil Erradi, pour accéder à la phase de groupes de la compétition.

Le club de l’Oriental, qui compte une des lignes d’attaque les plus performantes de la Botola avec pas moins de 14 buts inscrits en 12 matchs, ont visiblement la faveur des pronostics face à leurs homologues rwandais, 14 fois champions du Rwanda.

Le Renaissance de Berkane reprend ainsi la course pour le titre de cette édition, un mois après avoir étrillé les Tunisiens de l’US Ben Guerdane lors du second tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

M.S. (avec MAP)