Le cadeau de Zidane à Nabil El Zhar (PHOTO)

View this post on Instagram

Merci Zizou !🤩🇫🇷⚽️9️⃣8️⃣🏆 Un exemple pour beaucoup de jeunes , un modèle à suivre de réussite d’humilité et simplicité toujours avec le sourire .Tu nous a fait rêver 🤩 La Classe à l’état pur ! Merci @zidane #zinedine #zizou #zidane #10 #🇫🇷 #exemple #model #france98 #predator #adidas #dream #simple #humble #topclass #best #⚽️ #worldcup #thankyou #nabil #elzhar #football #gift #happy