Le but magnifique… et involontaire de Fayçal Fajr (VIDEO)

Le SM Caen de Fayçal Fajr s’est imposé face au Dijon FCO de Naif Aguerd (1-0), ce dimanche 28 avril, en match comptant pour la 34e journée de Ligue 1, tenu au stade Michel-d’Ornano.

L’unique but de la rencontre a été marqué par l’international marocain à la 67e minute. Un but magnifique, mais involontaire. “Je voulais centrer. À aucun moment je ne veux tirer. Je veux la centrer fort face au but. Je vois la course d’élan de Malik. Quand je la vois partir, je me dis que la chance est avec moi… avec nous. Ça fait plaisir. Mais ce que je retiens aujourd’hui, c’est la victoire”, a déclaré le Marocain.

Suite à cette victoire, le SM Caen récupère la place de barragiste pour le maintien, à quatre journées de la fin de la saison.

A.K.A.