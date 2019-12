Le but exceptionnel de Cristiano Ronaldo face à Sampdoria (VIDEO)

A l’occasion de la 17ème journée de la Serie A, la Juventus s’est imposée hier face à Sampdoria sur le score de 2 à 1. Cristiano Ronaldo, lui, n’a pas manqué de faire le spectacle en inscrivant un but exceptionnel.

A 34 ans, le Portugais prouve encore une fois qu’il n’est pas encore prêt de raccrocher les crampons et a marqué sur une tête… à 2,56 mètres du sol ! Sa remarquable détente a été applaudie par le public et par les médias sportifs qui n’ont pas tari d’éloges sur les capacités de CR7.

“Sérieusement 2,56 mètres ? Je ne savais pas. Je suis très heureux du résultat. C’était un match très difficile face à une Sampdoria qui joue très bien. Toute l’équipe a montré la bonne attitude. C’est un beau but et je suis satisfait d’avoir aidé mon équipe à prendre les trois points.”, a confié Ronaldo à AS après la fin du match.

