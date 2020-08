Le Brésilien Thiago Silva rejoint Chelsea

Le défenseur brésilien Thiago Silva, arrivé en fin de contrat avec le Paris SG, a signé pour un an, plus une année en option, pour le club anglais de Chelsea, ont annoncé les Blues.

« Je suis tellement heureux de rejoindre Chelsea. Je suis ravi de faire partie de l’équipe enthousiasmante de Frank Lampard et je suis ici pour me battre pour des titres », a déclaré le joueur de presque 36 ans, cité vendredi dans le communiqué du club. Après huit saisons dans la capitale parisienne, où il a disputé 315 matches, dont 293 comme capitaine, « il a choisi de traverser la Manche pour poursuivre sa longue et riche carrière », s’est réjoui le club.

Arrivé troisième de Premier League la saison dernière, Chelsea s’est qualifié pour la prochaine Ligue des champions, mais sa défense avait souvent montré des signes de faiblesse, avec 54 buts encaissés en 38 journées, ce qui n’en faisait que la 12e de Premier League.

Thiago Silva est la dernière acquisition d’un Chelsea très actif sur le marché des transferts cet été.

Les Blues ont recruté le milieu offensif marocain Hakim Zyiech, l’attaquant allemand Timo Werner, le latéral de Leicester Ben Chilwell, pour un total de près de 145 millions d’euros, en attendant la signature très probable de l’Allemand Kai Havertz dans les prochains jours qui pourrait approcher les 100 millions d’euros, selon la presse.

S.L. (avec MAP)