Le Brésilien Luiz Gustavo a quitté l’Olympique de Marseille

Le milieu de terrain Luiz Gustavo a quitté l’Olympique de Marseille pour le rejoindre le Fenerbahçe, a affirmé dimanche le président du club Phocéen, Jacques-Henri Eyraud.

“On a trouvé un accord avec le club”, a annoncé “JHE” en zone mixte après la victoire de son club contre Saint-Étienne (1-0) pour le compte de la 4è journée de Ligue 1.

Le Brésilien de 32 ans devrait être vendu au club stambouliote pour 7 millions d’euros, selon La Provence, après de longues négociations pour parvenir à une entente sur un prix.

Gustavo “m’a vraiment demandé de pouvoir partir, a expliqué Eyraud. C’est difficile d’avoir un joueur qui souhaite partir ailleurs. Mais je crois qu’il avait envie de vivre une autre expérience. Il est en Turquie, (…) il est probable que Luiz démarre les prochains jours avec Fenerbahçe”. Luiz Gustavo était arrivé à l’OM en 2017 et a disputé 98 matches. Il a réalisé une première saison brillante, atteignant la finale de la Ligue Europa, et une seconde plus difficile, où il a souvent été aligné en défense centrale.

S.L. (avec MAP)