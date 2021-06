Le Brésil confirme l’organisation de la Copa América

Le gouvernement brésilien a confirmé, mardi, l’organisation de la Coupe sud-américaine des nations (Copa America), notant que le tournoi se déroulera dans au moins quatre villes différentes, après le désistement de l’Argentine et de la Colombie.

Les matches de la Copa América, qui devraient débuter le 13 juin, se joueront sans public dans les villes de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Brasilia et Goiás, selon le ministre de la Présidence, Luiz Ramos.

« La Copa América au Brésil a été confirmée. La cohérence a gagné ! Le Brésil qui accueille les matchs Libertadores et Sudamericana, sans parler des championnats régionaux et nationaux, ne pouvait pas tourner le dos à un championnat traditionnel comme celui-ci », a écrit le ministre sur Twitter.

Dès le début, le chef de l’Etat brésilien était favorable à l’accueil du tournoi continental, malgré la propagation inquiétante de la pandémie et la forte circulation de variants plus contagieux, comme le P.1, d’origine brésilienne.

L’organisation de cette coupe des nations a suscité une grande polémique après que les deux organisateurs d’origine l’aient abandonnée : la Colombie, en raison des violentes manifestations sur son territoire, et l’Argentine, en raison de la situation épidémiologique critique.

La Conmebol (confédération sud-américaine de football) avait annoncé lundi que le Brésil était le nouveau et unique pays hôte et a remercié Bolsonaro d’avoir « ouvert les portes » du pays à la Copa América.

Auparavant, Bolsonaro a assuré qu’il avait le soutien de toute son administration, y compris le ministère de la Santé, pour la tenue du tournoi sur le territoire brésilien.

Cependant, cette décision a suscité l’indignation de secteurs politiques, de gauche et du centre-droit, et des spécialistes en santé, alors que le pays connaît un nouveau pic d’infections au covid-19 et se prépare à une troisième vague.

Avec 462.000 décès et 16,5 millions de personnes infectées, le Brésil est le pays d’Amérique latine le plus touché par le coronavirus; le deuxième au monde en nombre de morts.

.S.L. (avec MAP)