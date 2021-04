Le brassard de Cristiano Ronaldo vendu aux enchères

Le brassard jeté par Cristiano Ronaldo lors du match Serbie – Portugal, le mois dernier, contribuera à sauver la vie d’un nourrisson.

Tout a commencé le samedi 27 mars, lorsque le Portugal a affronté la Serbie pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde 2022. Alors que le score affiche 2-2 en temps additionnel, Ronaldo marque le but de la victoire croyant avoir offert les 3 points à son équipe. Mais le but n’a pas été validé par l’arbitre, même s’il a bel et bien dépassé la ligne. Furieux, le capitaine portugais se dirige vers les vestiaires avant le coup de sifflet final, et jette son brassard de capitaine.

Un employé du stade a ensuite ramassé le brassard pour le mettre aux enchères au profit d’une association pour enfants, qui cherchait des fonds pour un nourrisson serbe de six mois atteint d’amyotrophie spinale. Et c’est finalement une société de paris qui a acheté le brassard.

La société Mozzartbet a annoncé vendredi avoir mis 75.150 dollars pour le brassard. « Nous avons décidé de participer aux enchères pour des raisons humanitaires, afin de sauver le petit Gavrilo Djurdjevic« , a annoncé la société dans un communiqué.

L’amyotrophie spinale est une maladie neuromusculaire qui touche environ une naissance sur 10.000. En cas d’absence de traitement, les muscles s’affaiblissent, avec une évolution progressive vers une paralysie ou un décès, souvent avant le deuxième anniversaire. Le coût du traitement est estimé à plus de deux millions d’euros.

M.F.