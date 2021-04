Le Borussia Dortmund fixe le prix de Haaland

Le jeune prodige norvégien Erling Haaland est, avec Kylian Mbappé, le joueur le plus courtisé pour le prochain Mercato. L’attaquant du Borussia Dortmund livre une excellente saison, où il est l’auteur de 25 buts cette saison et plusieurs géants européens sont à l’affût pour obtenir ses services l’été prochain, notamment le Real Madrid et le FC Barcelone.

Le Norvégien avait lui-même exprimé à la direction du Dortmund son envie de partir après la fin de la saison, bien que le club soit attaché à ses services. Une clause libératoire de 75 millions d’euros sera activée dès l’été 2022, mais si un club désire l’avoir à l’été 2021, il devra payer le prix fort.

En effet, selon Bild, Dortmund a fixé le prix de Haaland à 150 millions d’euros. Bien que le club ne soit pas enthousiaste à l’idée de vendre le joueur, il ne s’opposera pas à ce qu’il parte en échange de cette somme astronomique. Ceci pourrait refroidir plusieurs clubs durement touchés par la crise sanitaire. Le patron du Real Madrid, Florentino Perez, avait indiqué qu’il serait impossible de recruter un joueur comme Haaland ou Mbappé sans la « Super League« . Haaland pourrait ainsi se retrouver obligé de rester à Dortmund.

M.F.