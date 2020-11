Le bel adieu de Badr Benoun aux supporters du Raja (PHOTO)

L’international Marocain, Badr Benoun, a adressé un message d’adieu au Raja du Casablanca ainsi qu’aux supporters, suite à son transfert à Al Ahly.

Le défenseur a exprimé son affection et sa gratitude pour le club et les supporters, soulignant qu’il n’était pas prêt pour cette séparation. « La vie est faite de débuts et de fins, de rencontres et de séparations. Je savais que ce jour allait venir, mais je ne vous cache pas que je n’y était pas prêt. Je n’appellerai pas ça une séparation, car une séparation implique une distance physique et émotionnelle. Ma décision n’implique qu’une distance physique. Comment pourrais-je me séparer de mes racines ? » a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Et d’ajouter : « Ce n’est qu’un au revoir, dans le but d’enrichir ma carrière. Afin de m’améliorer et de réussir, je devrais vivre de nouveaux défis et de nouvelles expériences. J’espère qu’ainsi, je serai un bon représentant du Raja, de ses supporters en particulier, du peuple marocain et de tous ceux qui m’ont soutenu ».

Et de conclure : « J’espère sincèrement avoir honoré le maillot du Raja et laissé une empreinte dans l’histoire du club et dans le cœur des supporters. J’espère que nous nous réunirons de nouveau à l’avenir. Laissez-moi une place dans vos cœurs et souhaitez-moi du succès partout où je vais ».

M.F.