Le beau message de Messi après le sacre de l’Argentine (PHOTO)

L’Argentine a remporté la Coupe du monde pour la 3è de son histoire, après sa victoire face à la France aux tirs au but 4 à 2 (3-3 après prolongations), dimanche à Doha en finale du Mondial-2022 au Qatar.

Lionel Messi, l’un des forgerons de cet exploit, a laissé libre court à sa joie après ce sacre et s’est fendu d’un long message sur son compte Instagram pour immortaliser ce sacre historique.

« Champions du monde ! J’en ai rêvé tellement de fois, je le voulais tellement que je n’arrive toujours pas à y croire. Un grand merci à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous avons montré une fois de plus que les Argentins, lorsqu’ils se battent ensemble et sont unis, sont capables de réaliser tout ce qu’ils veulent », a écrit la « pulga ».

Et d’ajouter: « Le mérite revient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités, c’est la force de nous tous qui luttons pour le même rêve qui était aussi le rêve de tous les Argentins. Nous l’avons fait ! Allez l’Argentine, on se voit bientôt ».

Par ailleurs, Messi a annoncé, après le sacre de l’Albiceleste, qu’il ne compte pas encore mettre fin à sa carrière internationale. « Je veux encore jouer des matchs en sélection en étant champion du monde. J’aime le football, j’aime ce que je fais, j’aime être dans l’équipe nationale, avec ce groupe », a tranché le joueur.

S.L.